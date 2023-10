Tutti i tuoi dati. Dove lo vuoi. In pochi minuti. Stitch è una piattaforma cloud-first focalizzata sugli sviluppatori per il rapido spostamento dei dati. Centinaia di team di dati si affidano a Stitch per spostare in modo sicuro e affidabile i propri dati da strumenti e database SaaS ai propri data warehouse e data lake.

Sito web: stitchdata.com

