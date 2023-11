Prisma ORM semplifica la lettura e la scrittura dei dati nei database da parte degli sviluppatori TypeScript e Node.js. Prisma Data Platform unisce questa funzionalità a una suite di funzionalità che ne semplificano l'utilizzo in produzione, in particolare in ambienti serverless ed edge.

Sito web: prisma.io

