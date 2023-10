La Major League Baseball (MLB) è un'organizzazione di baseball professionistica americana e la più antica delle principali leghe sportive professionistiche negli Stati Uniti e in Canada. Un totale di 30 squadre giocano nella Major League Baseball: 15 squadre nella National League (NL) e 15 nell'American League (AL). La BN e la AL furono costituite come entità giuridiche separate rispettivamente nel 1876 e nel 1901. A partire dal 1903, le due leghe collaborarono ma rimasero entità legalmente separate. Entrambe le leghe operavano come entità legalmente separate fino alla fusione in un'unica organizzazione guidata dal commissario di baseball nel 2000. La MLB supervisiona anche la Minor League Baseball, che comprende 256 squadre affiliate ai club della major league. La MLB e la World Baseball Softball Confederation gestiscono congiuntamente il torneo internazionale World Baseball Classic. La prima squadra apertamente professionistica del baseball furono i Cincinnati Red Stockings, fondati nel 1869. Prima di allora, alcune squadre avevano segretamente pagato alcuni giocatori. I primi decenni del baseball professionistico furono caratterizzati da rivalità tra leghe e da giocatori che spesso saltavano da una squadra o lega all'altra. Il periodo precedente al 1920 è noto come l'era della palla morta, durante la quale i giocatori raramente eseguivano fuoricampo. Il baseball professionistico negli Stati Uniti sopravvisse a una cospirazione per sistemare le World Series del 1919, che divenne noto come lo scandalo dei Black Sox. Lo sport divenne popolare negli anni '20 e sopravvisse a potenziali recessioni durante la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale. Poco dopo la guerra, Jackie Robinson ruppe la barriera dei colori del baseball. Gli anni '50 e '60 furono un periodo di espansione e trasferimento dei club per AL e NL. Nuovi stadi e superfici in erba artificiale iniziarono a cambiare il gioco negli anni '70 e '80. Gli home run hanno dominato il gioco negli anni '90 e i resoconti dei media hanno iniziato a discutere dell'uso di steroidi anabolizzanti tra i giocatori della MLB a metà degli anni 2000. Nel 2006, un'indagine ha prodotto il Rapporto Mitchell, che ha coinvolto molti giocatori nell'uso di sostanze che migliorano le prestazioni, incluso almeno un giocatore per ciascuna squadra. Oggi la MLB è composta da 30 squadre: 29 negli Stati Uniti e 1 in Canada. Le squadre giocano 162 partite ogni stagione e cinque (5) squadre in ogni campionato avanzano a un torneo post-stagionale di quattro round che culmina nelle World Series, una serie di campionati al meglio dei sette tra i due campioni della lega che risale al 1903. Partite di baseball vengono trasmessi in televisione, radio e Internet in tutto il Nord America e in molti altri paesi. La MLB ha il più alto numero di spettatori stagionali rispetto a qualsiasi lega sportiva al mondo, con oltre 69,6 milioni di spettatori nel 2018. La MLB è la seconda lega sportiva professionistica più ricca dopo la National Football League (NFL) in termini di ricavi.

