La National Hockey League (NHL; francese: Ligue nationale de hockey—LNH) è una lega professionistica di hockey su ghiaccio del Nord America, che attualmente comprende 31 squadre: 24 negli Stati Uniti e 7 in Canada. La NHL è considerata la principale lega professionistica di hockey su ghiaccio al mondo e una delle principali leghe sportive professionistiche negli Stati Uniti e in Canada. La Stanley Cup, il più antico trofeo sportivo professionistico del Nord America, viene assegnata ogni anno al campione dei playoff della lega alla fine di ogni stagione. La National Hockey League fu organizzata il 26 novembre 1917 al Windsor Hotel di Montreal dopo la sospensione delle operazioni della sua organizzazione predecessore, la National Hockey Association (NHA), fondata nel 1909 a Renfrew, Ontario. La NHL prese immediatamente il posto della NHA come una delle leghe che gareggiavano per la Stanley Cup in una competizione annuale interleague prima che una serie di fusioni e piegamenti delle leghe lasciassero la NHL come l'unica lega rimasta a competere per la Stanley Cup nel 1926. Al suo inizio, la NHL aveva quattro squadre, tutte in Canada, da qui l'aggettivo "Nazionale" nel nome della lega. La lega si espanse negli Stati Uniti nel 1924, quando si unirono i Boston Bruins, e da allora è composta da squadre americane e canadesi. Dal 1942 al 1967, il campionato contava solo sei squadre, soprannominate collettivamente (se non contemporaneamente) le "Original Six". La NHL aggiunse sei nuove squadre per raddoppiare le sue dimensioni durante l'espansione della NHL del 1967. Il campionato poi aumentò a 18 squadre nel 1974 e a 21 squadre nel 1979. Tra il 1991 e il 2000, la NHL si espanse ulteriormente fino a 30 squadre. Ha aggiunto la sua 31a squadra nel 2017 e ha approvato l'aggiunta di una 32a squadra nel 2021. La sede della lega è a New York City dal 1989, quando la sede centrale si trasferì lì da Montreal. Ci sono state quattro interruzioni del lavoro a livello di campionato nella storia della NHL, tutte avvenute dopo il 1992. La International Ice Hockey Federation (IIHF) considera la Stanley Cup uno dei "campionati più importanti disponibili per questo sport". La NHL attira molti giocatori altamente qualificati da tutto il mondo e attualmente conta giocatori provenienti da circa 20 paesi. I canadesi hanno storicamente costituito la maggioranza dei giocatori del campionato, con una percentuale crescente di giocatori americani ed europei nelle ultime stagioni. La NHL è la quinta lega sportiva professionistica più ricca dopo la NFL, la MLB, la NBA e la Premier League in termini di entrate.

