La Mayo Clinic è un centro medico accademico americano senza scopo di lucro attualmente con sede in tre località principali: Rochester, Minnesota; Jacksonville, Florida; e Scottsdale, Arizona, focalizzato sulla cura integrata dei pazienti, sull'istruzione e sulla ricerca. Impiega oltre 4.500 medici e scienziati, insieme ad altri 58.400 dipendenti amministrativi e sanitari. Lo studio è specializzato nel trattamento di casi difficili attraverso l'assistenza terziaria e la medicina di destinazione. Ospita la Mayo Clinic Alix School of Medicine, tra le prime dieci classificate, oltre a molti dei programmi di formazione in residenza più apprezzati negli Stati Uniti. Spende oltre 660 milioni di dollari all'anno in ricerca e conta più di 3.000 ricercatori a tempo pieno. William Worrall Mayo stabilì la sua famiglia a Rochester nel 1864 e aprì uno studio medico individuale che si evolse sotto i suoi figli, Will e Charlie Mayo, insieme a partner dello studio Dott. Stinchfield, Graham, Plummer, Millet, Judd e Balfour alla Mayo Clinic. Oggi, oltre al suo ospedale di punta a Rochester, la Mayo Clinic ha importanti campus in Arizona e Florida. Il Mayo Clinic Health System gestisce anche strutture affiliate in Minnesota, Wisconsin e Iowa. La Mayo Clinic è classificata al primo posto negli Stati Uniti per il 2019-20 U.S. News & World Report Best Hospitals Honor Roll, mantenendo una posizione in cima o vicino alla vetta per più di 27 anni. È stata inclusa nell'elenco delle "100 migliori aziende per cui lavorare" pubblicata dalla rivista Fortune per quattordici anni consecutivi e ha continuato a raggiungere questa posizione fino al 2017. Attirando pazienti da tutto il mondo, la Mayo Clinic esegue quasi il maggior numero di trapianti nel paese, inclusi sia trapianti di organi solidi che ematologici.

Sito web: mayoclinic.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mayo Clinic. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.