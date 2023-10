Software per le persone che si prendono cura di te. Cliniko è un software di gestione degli studi per cliniche e operatori sanitari affini. Oltre a tutti gli strumenti necessari per gestire il tuo studio, ora puoi goderti la libertà di fornire assistenza di qualità online con le funzionalità di telemedicina di Cliniko per le consultazioni video.

Sito web: cliniko.com

