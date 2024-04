Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per LiveCaster 3 su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Livecaster è un'app basata su Windows che consente agli utenti di trasmettere in diretta video preregistrati su Facebook e YouTube e altre piattaforme di video live. Supporta anche più account di social media. Ottieni più visualizzazioni e raggiungi un pubblico più vasto utilizzando video in diretta per il marketing video. Questo amplificatore di traffico fornisce supporto RTMP in modo da poter andare in diretta su tutte le piattaforme live. Fornisce una formazione dettagliata e supporto tramite chat dal vivo 24 ore su 24, 6 giorni su 7 e non necessita di app di terze parti.

Sito web: livecaster.in

