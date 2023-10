Yoga - Down Dog

Con Down Dog ottieni una nuova pratica yoga ogni volta che vieni sul tappetino. A differenza dei video preregistrati, Down Dog non ti farà ripetere lo stesso allenamento più e più volte. Con oltre 60.000 configurazioni diverse, Down Dog ti dà il potere di creare la pratica yoga che ami!

Sito web: downdogapp.com

