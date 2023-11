Cerchi un nuovo allenamento? Vuoi partecipare a una lezione di yoga spendendo meno? Hai bisogno di aiuto per trovare nuovi allenamenti a casa? L'app Mindbody può aiutarti a trovare il posto migliore per sudare e lavorare su quel corpo da spiaggia. Che tu stia cercando un allenamento per principianti o cercando di superare i tuoi obiettivi di fitness di 30 giorni, puoi trovare tutto su Mindbody. Oltre 52.000 aziende offrono lezioni di fitness di yoga, pilates, HIIT, ciclismo, barre, kickboxing, danza, allenamento con i pesi, allenamento a circuito, bootcamp e altro ancora! E per il recupero post-allenamento, prenota un massaggio, un trattamento viso, un'agopuntura o una crioterapia e concludi il tutto con un appuntamento di bellezza, tutto in un'unica app.

Sito web: mindbodyonline.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mindbody. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.