Kinabase è un modo più intelligente per gestire le informazioni aziendali, i processi e altro ancora, apprezzato dai team in forte crescita. Gestisci la complessità in modo semplice Dalle aziende e dai contatti, ai processi, agli ordini di vendita e all'infrastruttura, Kinabase ti consente di tenere traccia di ciò che accade nella tua organizzazione. Migliora velocità ed efficienza Ottieni le informazioni di cui hai bisogno a portata di mano. Migliora l'efficienza, riduci i rischi e trova più rapidamente le informazioni di cui hai bisogno. Consolida più strumenti di dati in un unico sistema facile da usare. Ottieni il potere della flessibilità Kinabase ha una struttura dati unica e intelligente, che ti consente di muoverti alla velocità del pensiero. Senza la rigidità dei tradizionali sistemi CRM ed ERP. Dalle persone, ai processi, alla perfezione: Kinabase può essere facilmente configurato per gestire le informazioni che ti interessano. Adattabile ed efficace per un'ampia varietà di scopi, dalla produzione, al reclutamento, alla consulenza.

Sito web: kinabase.com

