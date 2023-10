Infomaniak kDrive

kDrive è il cloud più sicuro per collaborare online e accedere a documenti e file su tutti i tuoi dispositivi. I tuoi dati vengono archiviati esclusivamente in Svizzera nei data center ambientali del principale fornitore di hosting del paese. L'offerta gratuita con ik.me offre 3 GB di spazio di archiviazione, e con soli 5 euro/mese puoi archiviare fino a 2 TB di dati in un cloud che rispetta la tua privacy.

Sito web: infomaniak.com

