Kafinea è un prodotto software di Madiasoft, una società tecnologica francese. Madiasoft è un editore di software SaaS innovativo e sicuro adattato alle esigenze della mobilità. Fondata nel 2005, Madiasoft ha sede a Parigi, Francia, e ha dipendenti in diversi paesi. Madiasoft offre soluzioni gestionali (ERP - CRM) altamente performanti per aziende di ogni dimensione (da 1 a 1.000 dipendenti) operanti in un'ampia gamma di settori (Industria/Commercio/Telecomunicazioni/Bancario/Servizi...). Kafinea è il software di punta di Madiasoft. Centralizza tutti i processi di un'organizzazione in un unico strumento: fatturazione, contabilità in tempo reale, acquisti, gestione dell'inventario, firme automatiche, portale clienti, ecc. Si distingue per la sua semplice implementazione (modalità SaaS) e interfacce utente moderne e intuitive. Dispone inoltre di un'API integrata completa. Kafinea promuove il lavoro collaborativo e la produttività del team. Riduce i costi e i rischi associati al mantenimento di un'infrastruttura IT complessa. Si adatta alle tendenze del mercato e alle esigenze specifiche di ogni azienda, in particolare delle PMI. È compatibile con tutti i software esterni o interni, compresi i software aziendali.

Sito web: kafinea.com

