JobScore è la soluzione software di reclutamento online tutto in uno, originale e facile da usare. Il nostro ATS moderno e intuitivo elimina il lavoro intenso per le organizzazioni con più di 20-2.000 dipendenti. JobScore ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per trovare, attrarre, valutare e assumere persone straordinarie: offri un'esperienza candidato straordinaria. Pubblica su oltre 50 bacheche di lavoro con un clic. Personalizza moduli. L'analisi e il punteggio riprendono. Sincronizza la tua posta elettronica e il tuo calendario. Meglio intervistare. Semplifichiamo le assunzioni e aiutiamo a migliorare i risultati del reclutamento.

Sito web: hire.jobscore.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a JobScore. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.