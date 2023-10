Hyperskill è una piattaforma di terze parti per l'esperienza di apprendimento di JetBrains Academy. Sebbene la maggior parte dell'apprendimento avverrà online su hyperskill.org, alcune parti del servizio sono accessibili solo tramite IDE JetBrains. I progetti Java e Kotlin attualmente presenti in Hyperskill sono forniti in bundle con IntelliJ IDEA Edu.

