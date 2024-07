Imaranda è uno strumento progettato per facilitare l'innovazione chiara e collaborativa all'interno dei team. Offre una piattaforma innovativa in cui i membri del team possono modellare in modo collaborativo le domande e le relative risposte. Utilizzando Imaranda, i team possono creare comprensioni e approfondimenti unificati, garantendo che gli argomenti critici siano chiari per tutti i soggetti coinvolti. Uno dei principali vantaggi di Imaranda è che aiuta i team a risparmiare tempo prezioso riducendo al minimo le discussioni avanti e indietro. Lo strumento promuove risultati fruibili dalle discussioni, evitando una comunicazione circolare. Il sistema di guida basato sull'intelligenza artificiale di Imaranda assiste gli utenti ponendo le domande giuste, creando aree di interesse e strutturando le discussioni, consentendo ai membri del team di concentrarsi su ciò che conta davvero. Iniziare con Imaranda è facile e veloce e richiede solo pochi minuti per iniziare a discutere argomenti e ottenere risultati. La piattaforma consente agli utenti di aggiungere domande e contesto pertinente, avviare discussioni e invitare i membri del team a contribuire. Per coloro che hanno poco tempo, Imaranda facilita una partecipazione efficiente consentendo alle persone di aggiungere i propri pensieri esattamente dove si adattano, senza la necessità di leggere attraverso un muro di testo. Imaranda è particolarmente utile per i gruppi di ricerca, poiché li aiuta a progredire senza problemi sulle questioni di ricerca, consentendo una migliore collaborazione e condivisione di pensieri. Lo strumento è elogiato per la sua efficacia nelle riunioni dei gruppi di ricerca, in cui i partecipanti possono trarre maggiore profitto dai pensieri degli altri. Nel complesso, Imaranda consente ai team di liberare la propria conoscenza collettiva, innescare l'innovazione e ottenere risultati più rapidamente in modo chiaro e collaborativo.

