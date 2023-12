Highrise è una soluzione CRM per piccole imprese con funzionalità di gestione dei contatti e delle attività. Il software consente agli utenti di monitorare la comunicazione con i clienti in modo che i team possano visualizzare lo stato delle trattative e delle relazioni. I contatti possono essere importati in Highrise da Outlook, Gmail ed Excel e contrassegnati in modo che possano essere organizzati, filtrati e cercati. Gli utenti possono anche aggiungere note e commenti ai dettagli di contatto e utilizzare campi dati personalizzati per persone e aziende. La funzionalità di gestione delle attività di Highrise consente agli utenti di creare attività, visualizzare le attività per azienda, contatto o progetto e aggiungere promemoria ai progetti. Gli utenti possono anche condividere rubriche, archiviare e-mail importanti, allegare documenti ai progetti e controllare le impostazioni sulla privacy. Highrise fornisce una funzionalità chiamata "Buongiorno", che è un assistente personale virtuale che aiuta gli utenti a organizzare e rispondere alle attività in arrivo che richiedono attenzione. Il software si connette a MailChimp in modo che gli utenti possano indirizzare e inviare campagne di email marketing ai contatti. Il software si integra anche con altri strumenti di terze parti tramite API.

Sito web: 37signals.com

