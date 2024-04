Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per haeppie su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

haeppie è fatto per i team di vendita e di successo dei clienti: trasforma i percorsi degli acquirenti in maggiori entrate e riunisci tutti i decisori sulla stessa lunghezza d'onda con haeppie Sales Spaces. Crea spazi personalizzati e interattivi che chiudono più affari in pochi secondi. Accelera i tuoi cicli di vendita, dalla comunicazione a freddo fino all'onboarding, centralizzando i percorsi degli acquirenti con un unico collegamento. Perfettamente integrato con il tuo CRM (Hubspot, Pipedrive,) rende il lavoro con haeppie abbastanza veloce e facile per tutti. Condividi follow-up post-demo, informazioni sull'onboarding o sulle trattative con un clic e integra tutti i materiali esistenti dagli strumenti che già utilizzi.

Sito web: haeppie.com

