The Guardian è un quotidiano britannico. È stato fondato nel 1821 come The Manchester Guardian e ha cambiato nome nel 1959. Insieme ai suoi giornali gemelli The Observer e The Guardian Weekly, The Guardian fa parte del Guardian Media Group, di proprietà dello Scott Trust. Il trust è stato creato nel 1936 per "garantire l'indipendenza finanziaria ed editoriale del Guardian per sempre e per salvaguardare la libertà giornalistica e i valori liberali del Guardian liberi da interferenze commerciali o politiche". Il trust è stato trasformato in una società per azioni nel 2008, con uno statuto scritto in modo da mantenere per The Guardian le stesse protezioni integrate nella struttura dello Scott Trust dai suoi creatori. I profitti vengono reinvestiti nel giornalismo anziché distribuiti ai proprietari o agli azionisti. La caporedattrice Katharine Viner è succeduta ad Alan Rusbridger nel 2015. Dal 2018, le principali sezioni della carta da giornale del giornale sono state pubblicate in formato tabloid. A febbraio 2020, la sua edizione cartacea aveva una tiratura giornaliera di 126.879. Il giornale ha un'edizione online, TheGuardian.com, oltre a due siti web internazionali, Guardian Australia (fondato nel 2013) e Guardian US (fondato nel 2011). I lettori del giornale appartengono generalmente alla sinistra principale dell'opinione politica britannica, e la sua reputazione come piattaforma per editoriali social-liberali e di sinistra ha portato all'uso dei termini "lettore Guardian" e "Guardianista" come epiteti spesso peggiorativi per coloro che tendenze di sinistra o “politicamente corrette”. I frequenti errori tipografici durante l'era della composizione manuale hanno portato la rivista Private Eye a soprannominare il giornale "Grauniad" negli anni '60, un soprannome ancora usato occasionalmente dagli editori per autoironia. In un sondaggio di ricerca Ipsos MORI del settembre 2018 progettato per interrogare In termini di fiducia del pubblico nei confronti di titoli specifici online, The Guardian ha ottenuto il punteggio più alto per le notizie sui contenuti digitali, con l'84% dei lettori che concorda sul fatto di "fidarsi di ciò che [vedono] in esso". Un rapporto del dicembre 2018 di un sondaggio condotto dalla Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) ha affermato che l'edizione cartacea del giornale è risultata essere la più affidabile nel Regno Unito nel periodo da ottobre 2017 a settembre 2018. È stato anche segnalato come il più affidabile -leggere i "newsbrands di qualità" del Regno Unito, comprese le edizioni digitali; altri marchi di "qualità" includevano The Times, The Daily Telegraph, The Independent e i. Sebbene la diffusione cartacea del Guardian sia in declino, il rapporto indica che le notizie del Guardian, comprese quelle riportate online, raggiungono più di 23 milioni di adulti britannici ogni mese. Il principale tra gli "scoop" degni di nota ottenuti dal giornale è stato il numero telefonico di News International del 2011. -scandalo di hacking e in particolare l'hacking del telefono dell'adolescente inglese assassinata Milly Dowler. L'indagine ha portato alla chiusura del News of the World, il quotidiano domenicale più venduto del Regno Unito e uno dei giornali con la più alta diffusione della storia. Nel giugno 2013, The Guardian ha dato la notizia della raccolta segreta da parte dell'amministrazione Obama dei tabulati telefonici di Verizon e successivamente ha rivelato l'esistenza del programma di sorveglianza PRISM dopo che la sua conoscenza era stata fatta trapelare al giornale dall'informatore ed ex appaltatore della NSA Edward Snowden. Nel 2016, The Guardian ha condotto un'indagine sui Panama Papers, esponendo i collegamenti dell'allora primo ministro David Cameron con conti bancari offshore. È stato nominato "giornale dell'anno" quattro volte agli annuali British Press Awards: l'ultima volta nel 2014, per i suoi rapporti sulla sorveglianza governativa.

Sito web: theguardian.com

