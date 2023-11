NZZ Neuen Zürcher Zeitung. La Neue Zürcher Zeitung è un quotidiano svizzero in lingua tedesca, pubblicato da NZZ Mediengruppe a Zurigo. Il giornale è stato fondato nel 1780. È stato descritto come avente la reputazione di giornale di alta qualità, come giornale svizzero-tedesco di riferimento e per rapporti oggettivi e dettagliati sugli affari internazionali.

Sito web: nzz.ch

