Google Moon: Dopo oltre tre decenni, siamo finalmente pronti a tornare sulla Luna. Per aiutarti a prepararti e per stuzzicare il tuo appetito per l'esplorazione, abbiamo collaborato con gli scienziati dell'Ames Research Center della NASA per offrirti questa raccolta di mappe e carte lunari. Questo strumento rappresenta un modo nuovo ed entusiasmante di esplorare la storia delle missioni Apollo, ancora l'unica volta in cui l'umanità ha messo piede su un altro mondo.

