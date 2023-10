eero è il primo sistema WiFi domestico al mondo. Un set di tre eero copre la tipica casa. Funzionano alla perfezione per offrire un WiFi iperveloce e superstabile in ogni metro quadrato. È semplice da configurare. Facile da gestire. E migliora nel tempo con nuove funzionalità e prestazioni migliorate. Riproduci video in streaming, porta a termine il lavoro o scorri verso destra in qualsiasi stanza, non solo accanto al router. Finalmente. WiFi che funziona davvero.

Sito web: eero.com

