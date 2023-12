Google Sky: viaggiare verso le stelle non è mai stato così facile. Per aiutarti a esplorare i confini più remoti del nostro universo, abbiamo collaborato con gli astronomi di alcuni dei più grandi osservatori del mondo per offrirti una nuova visione del cielo. Utilizzando Google Maps, questo strumento offre un modo entusiasmante per navigare ed esplorare l'universo. Puoi trovare la posizione dei pianeti e delle costellazioni nel cielo e persino osservare la nascita di galassie lontane vista dal telescopio spaziale Hubble. Siamo particolarmente entusiasti della possibilità di vedere l'universo a diverse lunghezze d'onda, di vedere come apparirebbe se i nostri occhi lavorassero nei raggi X o negli infrarossi. Mentre esplori questi nuovi livelli, gioca con la trasparenza per fondere le diverse lunghezze d'onda e vedere come le diverse parti dell'universo si illuminano a diverse lunghezze d'onda. Se sei interessato a cosa accadrà nel cielo stasera o nei prossimi mesi, dai un'occhiata ai podcast di Earth and Sky o cerca la posizione del tuo pianeta preferito.

