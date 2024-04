Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) è stata fondata nel 2008 dal Dr. Tom Smith con l'obiettivo di applicare metodi di apprendimento automatico all'interpretazione sismica per ridurre il rischio di esplorazione di petrolio e gas e i costi di sviluppo del giacimento. Poco dopo aver lanciato l'azienda, il Dr. Smith ha riunito alcuni dei migliori talenti del settore per sviluppare la prossima generazione di software di interpretazione sismica. La missione del gruppo era applicare l’apprendimento automatico al problema dell’interpretazione sismica e fornire la nuova funzionalità in un prodotto software commerciale standardizzato che potesse essere utilizzato da qualsiasi geoscienziato. Il nuovo banco di lavoro AI, denominato Paradise, presenterebbe un’interfaccia intuitiva ed elegante che guiderebbe i geoscienziati nell’applicazione dell’apprendimento automatico a molti diversi tipi di indagini geologiche. In oltre tre anni di sviluppo, incluso un anno di prove sul campo, Paradise è stato lanciato come prodotto commerciale in occasione della convention annuale della Society of Exploration Geophysicalists (SEG) nel 2013 e da allora ha visto un'adozione costante in tutto il mondo, anche da parte delle compagnie petrolifere nazionali (NOC) e compagnie petrolifere internazionali. Geophysical Insights continua a sviluppare capacità nel workbench Paradise AI, che sta dimostrando di rivelare approfondimenti più profondi sulla risposta sismica attraverso tecnologie di machine learning e deep learning. Creato per grandi quantità di dati, Paradise è una soluzione "Big Data" facilmente scalabile da una singola workstation a un'azienda. Utilizzando combinazioni di algoritmi di apprendimento automatico supervisionati e non supervisionati abilitati dal GPU computing, gli interpreti sismici possono estrarre più informazioni dai dati sismici e dei pozzi in Paradise di quanto sarebbe altrimenti possibile con gli strumenti di interpretazione tradizionali.

Sito web: geoinsights.com

