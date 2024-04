Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Comet su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Comet è una piattaforma di meta machine learning progettata per aiutare i professionisti e i team di intelligenza artificiale a creare modelli di machine learning affidabili per applicazioni del mondo reale semplificando e collegando il ciclo di vita del modello di machine learning. Sfruttando Comet, gli utenti possono utilizzare il monitoraggio degli esperimenti di apprendimento automatico per tracciare, confrontare, spiegare e riprodurre i loro modelli. Supportato da migliaia di utenti e da numerose aziende Fortune 100, Comet fornisce approfondimenti e dati per creare modelli di intelligenza artificiale migliori e più accurati, migliorando al contempo la produttività, la collaborazione e la visibilità tra i team.

Sito web: comet.com

