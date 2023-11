Funko Inc. è un'azienda americana che produce oggetti da collezione di cultura pop con licenza e in edizione limitata, meglio conosciuta per le sue figurine in vinile e bobblehead con licenza. Inoltre, l'azienda produce peluche, action figure, abbigliamento, accessori e giochi su licenza.

Sito web: funko.com

