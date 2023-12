Utilizzando Fireberry, puoi gestire facilmente tutte le tue esigenze aziendali con un sistema intuitivo. Comunica con i tuoi clienti direttamente attraverso il sistema e tieni traccia di tutte le informazioni aziendali di cui hai bisogno con oggetti e campi personalizzati. Lascia che Fireberry lavori per te con le automazioni, dove puoi automatizzare in modo efficiente le attività quotidiane. Categorizza e rispondi ai ticket in un attimo utilizzando i campi e le risposte generati dall'Assistente AI. Le dashboard e i report ti aiuteranno a prendere decisioni informate per migliorare la tua attività. Integrazioni integrate come Google, Office 365 e Facebook ti aiutano a centralizzare il tuo lavoro in un unico posto. Se c'è qualcosa di cui hai bisogno che non è già incluso nel sistema, puoi facilmente integrare terze parti utilizzando le API.

Sito web: fireberry.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fireberry. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.