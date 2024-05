Evercast è la prima piattaforma di collaborazione in tempo reale creata per i creativi da creativi. Combina videoconferenze, live streaming HD e audio a spettro completo in un'unica piattaforma basata sul web. Poiché Evercast richiede solo un computer e un software per lo streaming, è facilmente adottato in tutte le fasi della produzione, da team grandi e piccoli. Non importa dove si trovino nel mondo, gli utenti possono trasmettere in streaming in modo sicuro qualsiasi flusso di lavoro creativo (telecamere live sul set, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools, ecc.) con una latenza ultra bassa e una qualità senza compromessi. Con funzionalità realizzate appositamente per facilitare la collaborazione creativa, Evercast offre un'esperienza digitale che rispecchia la facilità e la produttività di un team seduto fianco a fianco. Ad oggi, Evercast è stato utilizzato in centinaia di produzioni da tutti i principali studi cinematografici/televisivi e fornitori OTT, nonché da società di gioco e agenzie pubblicitarie leader del settore.

Sito web: evercast.us

