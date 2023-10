Stan è il servizio di streaming locale leader in Australia, che offre accesso illimitato a migliaia di ore di programmi TV, film e produzioni originali da tutto il mondo. Inizia la tua prova gratuita di 30 giorni senza pubblicità e senza contratti vincolati. Guarda Stan sempre e ovunque: su una gamma completa di dispositivi, scaricalo per guardarlo offline e riproducilo in streaming in 4K Ultra HD. Puoi anche divertirti con Stan Sport, la casa del rugby, del Roland Garros e di Wimbledon. Aggiungi il pacchetto Stan Sport al tuo piano Stan per guardare ogni partita senza pubblicità, in diretta e on demand.

Sito web: stan.com.au

