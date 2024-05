Il motivo principale per cui le recensioni online sono importanti per le aziende è che, in definitiva, aumentano le vendite fornendo ai consumatori le informazioni di cui hanno bisogno per prendere la decisione di acquistare un prodotto e creare FOMO per aumentare la prova sociale. Editorify è un'app indispensabile per i proprietari di negozi che gestiscono la propria attività su Shopify, Wix e WooCommerce e desiderano massimizzare il tasso di conversione. Ti aiuta a raccogliere e importare facilmente recensioni autentiche da più grossisti nel tuo negozio per aumentare la fiducia dei clienti, massimizzare il coinvolgimento, creare prove sociali e ottenere più vendite.

Sito web: editorify.com

