Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Sendmea su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Sendmea è un'innovativa piattaforma di revisione video online progettata per aiutare le aziende a sfruttare il potere della prova sociale attraverso le testimonianze dei clienti. Consentendo alle aziende di raccogliere, gestire e mostrare recensioni video autentiche, Sendmea aiuta a migliorare la credibilità del marchio e la fiducia tra i potenziali clienti. Nell'era digitale di oggi, la prova sociale ha un valore inestimabile per i marchi. Quando i potenziali clienti vedono testimonianze video autentiche di clienti soddisfatti, è più probabile che si fidino del marchio e acquistino. È qui che Sendmea brilla: fornisce alle aziende una piattaforma per raccogliere e visualizzare rapidamente queste potenti testimonianze. La piattaforma offre un modo unico per raccogliere feedback preziosi, con la possibilità di personalizzare il modulo di recensione per porre domande specifiche pertinenti alla tua attività. Una volta approvate, le recensioni video possono essere visualizzate sulla pagina di revisione personalizzata dell'azienda e condivise sui social media, amplificando ulteriormente la portata e la credibilità del marchio.

Sito web: sendmea.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sendmea. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.