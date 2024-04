Easy Insight fornisce business intelligence SaaS conveniente e facile da usare. Le connessioni istantanee ad altri prodotti SaaS popolari come Basecamp, Zendesk e Salesforce sono dotate di dashboard predefiniti per consentirti di essere operativo con risultati immediati. Un semplice generatore di report ti aiuta a modificare o creare rapidamente nuovi report da zero in una varietà di visualizzazioni. Quando sei pronto per andare oltre la connessione a uno o due prodotti SaaS, Easy Insight fornisce solide funzionalità ETL all'interno del prodotto stesso per aiutarti a importare file flat o dati di database relazionali, trasformare e unire i dati con altre origini dati e creare tutto dalle bellissime dashboard esecutive alle tabelle dettagliate. Funzionalità di sicurezza estese e facili da usare semplificano la limitazione dei dati che gli utenti possono visualizzare, consentendoti di prendere un unico dashboard e presentarlo in modo diverso a tutti nella tua organizzazione. Ogni rappresentante di vendita vedrà i propri dati e ogni project manager i propri progetti, il tutto operando sullo stesso set principale di dashboard e riducendo drasticamente i costi di rielaborazione.

easy-insight.com

