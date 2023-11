M3 Insight raccoglie e segnala i tuoi dati più critici in un'unica fonte di verità in modo da poter avere le informazioni necessarie per gestire in modo efficiente le tue proprietà. Insight estrae i dati da Accounting Core, Gestione del lavoro, sistemi PMS, STR e GSS, nonché da una serie di altre integrazioni di dati che rendono il reporting più semplice che mai.

Sito web: ops.m3as.com

