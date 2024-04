ScaleXP è una piattaforma di analisi dei dati che combina sistemi finanziari e di marketing per aiutare le aziende ambiziose a massimizzare la potenza dei propri dati e a crescere più rapidamente. Forniamo alle aziende B2B un'unica fonte di verità combinando i dati dei principali sistemi (contabilità, vendite, marketing), facilitando la crescita in tutta sicurezza. Abilitazione della collaborazione tra team attraverso dashboard condivisi. Con KPI e metriche B2B automatizzati basati sul tipo di attività (SaaS, startup ecc.) per calcolare MRR, ARR, LTC, CAC, analisi di coorte e molto altro! La piattaforma è progettata per le aziende in crescita, in particolare quelle con investitori. ScaleXP consente agli utenti di raccogliere fondi in tutta sicurezza, con i nostri dati in tempo reale e la dashboard di visualizzazione dei fondatori per tenere il polso della performance aziendale.

Sito web: scalexp.com

