Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh) è una piattaforma americana che include un sito Web per l'apprendimento delle lingue e un'app mobile, nonché un esame di valutazione della competenza linguistica digitale. L'azienda utilizza il modello freemium; l'app e il sito web sono accessibili gratuitamente, anche se Duolingo offre anche un servizio premium a pagamento. Al 30 giugno 2020, il sito web e l'app per l'apprendimento delle lingue offrivano 95 diversi corsi di lingua in 38 lingue. L'app conta oltre 300 milioni di utenti registrati in tutto il mondo.

Sito web: duolingo.com

