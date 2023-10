Mango Languages ​​è una risorsa online per l'apprendimento delle lingue con sede a Farmington Hills, Michigan. Jason Teshuba, Mike Teshuba, Ryan Whalen e Mike Goulas hanno fondato il servizio nel 2007. Jason Teshuba è amministratore delegato di Mango Languages. Ad aprile 2019, Mango Languages ​​offre 71 corsi di lingua. Inoltre, il servizio offre lezioni di inglese in 17 lingue e corsi specialistici per insegnare le differenze culturali. I corsi sono accessibili da un browser web o da un'app. Nel 2013, Mango Languages ​​ha guadagnato 7,9 milioni di dollari di entrate. Nel giugno 2019, Mango ha lanciato una nuova identità di marchio e ha rilasciato “importanti miglioramenti alla sua piattaforma”, tra cui “nuove lezioni personalizzate, adattive e basate sulla conversazione in oltre 70 lingue per il web”. , iOS e Android."

Sito web: learn.mangolanguages.com

