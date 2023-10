Dogmazic è uno dei principali gestori di download di musica gratuiti in Francia. Dogmazic è stato creato nel dicembre 2004 dall'Associazione Musique libre! con sede a Bordeaux, uno dei principali sostenitori del movimento musicale libero francese. Il database di Dogmazic contiene circa 2000 artisti, in gran parte ma non esclusivamente francesi. Tutta la musica di Dogmazic è concessa in licenza secondo termini che consentono la libera ridistribuzione, come le licenze Creative Commons e la Free Art License. Dogmazic non porta alcuna pubblicità.

Sito web: play.dogmazic.net

