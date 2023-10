Videvo offre video stock e grafica in movimento gratuiti da utilizzare in qualsiasi progetto. Puoi utilizzare questi video clip gratuitamente, sia in produzioni personali che commerciali. I video clip che portano la licenza Creative Commons 3.0 devono essere attribuiti all'autore originale.

Sito web: videvo.net

