Delegia Event is an event system that helps you manage your event from registration to monitoring with the ability to make invitations by email and SMS, tallies, payment processing, and more.

Categorie :

Sito web: delegia.se

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Delegia. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.