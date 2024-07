Dashbot è una piattaforma di dati conversazionali basata sull'intelligenza artificiale progettata per estrarre informazioni utili dalle interazioni con i clienti su larga scala. Serve come strumento strategico per trasformare i dati di conversazione multicanale per promuovere esperienze cliente migliori per una vasta gamma di casi d'uso. Dashbot unifica origini dati isolate in un'intera organizzazione, estraendo approfondimenti da dati oscuri e sondaggi sui clienti o modellando dati di conversazione esistenti per migliorare le prestazioni del chatbot. Funge da hub centrale, convertendo i dati di conversazione non strutturati in un formato unificato e utilizzabile per l'intera organizzazione. La piattaforma è dotata di strumenti di automazione senza codice per facilitare l'esplorazione dei dati e l'estrazione di approfondimenti, consentendo ai team di concentrarsi su azioni basate sui dati per il miglioramento organizzativo. Dashbot consente la visualizzazione dell'intero percorso multicanale del cliente integrando i canali dell'esperienza del cliente, migliorando così l'ottimizzazione dell'esperienza dell'utente. Viene utilizzato in vari settori da team di customer experience, team di intelligenza artificiale conversazionale e team digitali per promuovere miglioramenti basati sui dati. Aiuta gli utenti a sfruttare una strategia data-first e ad accelerare l'innovazione ottimizzando i modelli di dati di elaborazione del linguaggio naturale utilizzando le sue funzionalità avanzate di machine learning. La piattaforma consente inoltre l'arricchimento dell'esperienza del cliente e dell'esperienza dei dipendenti per possibilità illimitate nell'intelligenza artificiale conversazionale.

Sito web: dashbot.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Dashbot. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.