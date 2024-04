Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per ConverSight su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

ConverSight è una piattaforma di decision intelligence contestuale, costruita sulla base delle sue tecniche brevettate di intelligenza artificiale conversazionale e analisi. L'assistente AI di ConverSight, Athena, fornisce approfondimenti aziendali collegandosi ai dati del cliente e generando approfondimenti e consigli utilizzando tecniche di apprendimento automatico. Con ConverSight, le aziende sono in grado di implementare l’intelligenza artificiale nei loro metodi di pianificazione della risposta, consentendo una migliore precisione, un processo decisionale più forte e tempi di reazione più fluidi, che in definitiva riducono i costi e migliorano drasticamente la funzione della catena di approvvigionamento. ConverSight funge da torre di controllo della catena di fornitura per aiutare le aziende a ottimizzare le operazioni, ridurre al minimo le interruzioni e risolvere i problemi critici in tempo reale. L'assistente aziendale AI di ConverSight, Athena, offre alle aziende maggiore visibilità dei dati e approfondimenti per migliorare in modo proattivo le loro catene di fornitura e prendere altre decisioni accurate e informate

