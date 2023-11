Arnica è una piattaforma di sicurezza della catena di fornitura software basata sul comportamento per DevOps. Arnica protegge in modo proattivo la catena di fornitura del software automatizzando le operazioni di sicurezza quotidiane e consentendo agli sviluppatori di gestire la propria sicurezza senza incorrere in rischi o compromettere la velocità.

Sito web: arnica.io

