Analisi dei contenuti basate sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale (AI) si riferisce alla simulazione dell'intelligenza umana nei computer. Sono programmati per pensare come gli esseri umani e imitare le loro azioni. All'interno del dominio AI L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) si riferisce al dare ai computer la capacità di comprendere testi e parole pronunciate nello stesso modo in cui possono farlo gli esseri umani. Compar.ai è programmato per analizzare i tuoi contenuti, come un essere umano, ed estrarre parole chiave, determinare il sentimento e l'emozione. Con le analisi puoi adattare i tuoi contenuti per assicurarti che il tuo messaggio rimanga fedele e che la conversione aumenti.

Sito web: compar.ai

