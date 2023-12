ClientTether

Connettiti istantaneamente con i lead generati attraverso le tue attività di marketing con la nostra piattaforma di automazione del coinvolgimento delle vendite e CRM. Invia un messaggio di testo personalizzato, ricevi una telefonata, invia un'e-mail o anche una scatola di brownies entro 29 secondi, quando ricevi un lead per massimizzare la conversione dei lead. I nostri clienti in franchising apprezzano il fatto di poter garantire il 100% di follow-up dei lead attraverso le loro reti utilizzando la nostra piattaforma. Converti i lead senza sforzo attraverso la nostra tecnologia di follow-up e pianificazione automatizzata. Pianifica appuntamenti, chiamate, SMS ed e-mail per i tuoi clienti in base all'orario e alla frequenza desiderati. Inoltre, assicurati che il tuo team segua in modo coerente ogni preventivo, ogni opportunità persa e ogni lead convertito. Crea relazioni a lungo termine e fidelizza i clienti attraverso il nostro programma di fidelizzazione automatizzato. Interagisci con i tuoi clienti con il minimo sforzo da parte tua. Pianifica e-mail, SMS e chiamate e invia cartoline personalizzate, biglietti di ringraziamento, brownies, palline da golf o altri supporti fisici per creare una strategia di fidelizzazione e ricoinvolgimento ricca e multicanale. Utilizza i nostri strumenti integrati di gestione delle proposte per creare bellissime proposte o preventivi rapidi. Ricevi notifiche quando sono stati aperti e quando i tuoi clienti hanno utilizzato i nostri strumenti di firma elettronica per firmare e approvare il tuo lavoro. Automatizza la gestione delle recensioni online per assicurarti di ottimizzare la tua reputazione online utilizzando anche il nostro strumento di gestione della reputazione. La nostra piattaforma è stata progettata per il servizio a domicilio e altri franchising e aziende di servizi. La nostra architettura dati consente ai sistemi in franchising di implementare la nostra piattaforma immediatamente senza una personalizzazione massiccia per soddisfare le loro esigenze. Sia gli imprenditori che i franchisor adorano la nostra pipeline visiva e i nostri dashboard dinamici. Traccia e monitora la crescita del flusso di lead, dell'attribuzione dei lead, della progressione delle vendite, dell'attività e dei tassi di chiusura in aziende con più sedi o più unità

