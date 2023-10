L'Università di Chitkara ha implementato la soluzione ERP di Chalkpad che consente a dirigenti, insegnanti, studenti, genitori ed ex studenti di connettersi, comunicare, condividere e gestire facilmente le informazioni. Chalkpad lavora attivamente con i nostri docenti, il personale e gli studenti di Chitkara per identificare modi nuovi ed efficaci per utilizzare la tecnologia per completare i loro obiettivi accademici. Facilita l’uso innovativo e fantasioso delle tecnologie per rafforzare l’insegnamento e l’apprendimento. Le informazioni critiche rilevanti per gli studenti vengono rese molto efficaci attraverso questa potente soluzione di gestione delle informazioni. Chalkpad aiuta i genitori a rimanere al passo con i progressi del loro rione, con aggiornamenti via e-mail e accesso online a informazioni su orari, voti, dettagli sul pagamento delle tasse, informazioni sulla frequenza, avvisi importanti dell'Università e commenti della facoltà. Chalkpad facilita la collaborazione e la comunicazione tra docenti, genitori, amministratori, studenti ed ex studenti dell'Università di Chitkara.

Sito web: chitkara.edu.in

