DateMySchool è una piattaforma di incontri online rivolta a studenti universitari ed ex studenti. Richiede un indirizzo e-mail universitario e afferma di consentire l'iscrizione solo a studenti ed ex studenti verificati. Consente agli utenti di filtrare per scuole, dipartimenti, individui e altri gruppi l'accesso ai propri profili, soggetti alla stessa politica di sicurezza basata sugli indirizzi e-mail universitari.

Sito web: datemyschool.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a DateMySchool. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.