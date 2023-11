Lexia® PowerUp Literacy® accelera il miglioramento dell'alfabetizzazione per gli studenti delle classi da 6 a 12 che corrono il rischio di non soddisfare gli standard di preparazione per l'università e la carriera. PowerUp, che si è dimostrato fino a cinque volte più efficace dell'intervento medio sulla lettura delle scuole medie, consente agli studenti di crescere per più anni in un singolo anno accademico.

Sito web: lexialearning.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Lexia PowerUp Literacy. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.