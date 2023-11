Progati è una soluzione software di gestione scolastica tutto in uno con le funzionalità di app mobili più avanzate (in particolare l'app Genitori). Il software di gestione scolastica Progati copriva attività quotidiane come l'ammissione degli studenti, la gestione delle tasse, la gestione degli esami, la carta d'identità, il certificato, la gestione dell'ostello, la gestione dei trasporti, i compiti, la gestione della casa e molto altro. Progati è anche una soluzione ERP per la Scuola completa.

Sito web: progati.in

