Brightwheel è la soluzione software n. 1 per asili nido, servizi di assistenza all'infanzia, campi e programmi di doposcuola. Brightwheel è l'unica app che integra tutto ciò di cui hai bisogno: accesso/uscita, messaggistica, valutazioni di apprendimento, resoconti giornalieri, foto, video, calendari, pianificazione, presenze, pagamento delle fatture online per i genitori e molto altro. Brightwheel ti consente di gestire il tuo centro, semplificare i flussi di lavoro e interagire con i genitori, così puoi risparmiare tempo e denaro, rendere la vita più facile al tuo personale e migliorare la soddisfazione dei tuoi genitori. Unisciti a decine di migliaia di scuole materne, asili nido e asili nido in tutto il mondo che si sono innamorati di brightwheel!

Sito web: mybrightwheel.com

