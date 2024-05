Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per BizeeBuy su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

BizeeBuy è una piattaforma completa basata su cloud per esigenze commerciali B2B. Abilitazione delle operazioni commerciali di backend per i marchi D2C. Il concetto è quello di portare tutti gli stakeholder B2B su una piattaforma cloud comune, rendendo il commercio B2B: automatizzato | Efficiente | Conforme. Cloud Platform trasforma il modo in cui i brand gestiscono quanto segue: * Fornitori di approvvigionamento, fornitori di servizi e produttori *Gestione delle transazioni con le parti sopra indicate * Controllare la catena del valore in modo intelligente * Ottimizzazione dei processi commerciali interni ed esterni

Sito web: bizeebuy.com

