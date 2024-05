Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per UpBanx su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Brex per marchi D2C e creatori di contenuti in Indonesia. UpBanx è Brex per i marchi D2C e i creatori di contenuti in Indonesia. Aiutiamo i nostri clienti ad aprire un conto aziendale ad alto rendimento, ottenere finanziamenti, gestire transazioni e lanciare progetti Web3, tutto in un unico posto. Ci sono oltre 700.000 marchi e creatori di contenuti D2C in Indonesia. Se serviamo tutti loro, si tratta di un’opportunità di mercato di 14 miliardi di dollari all’anno.

Sito web: upbanx.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a UpBanx. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.